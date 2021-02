Real Madrid, Perez positivo al Covid-19: il presidente in quarantena, guarito Zidane (Di martedì 2 febbraio 2021) Florentino Perez è positivo al Covid-19.Come comunicato dal Real Madrid, il presidente dei "Blancos", 73 anni, è asintomatico e si trova già in isolamento. La positività al coronavirus del massimo dirigente è stata evidenziata dai test periodici che vengono svolti dal club Madridista. Il giorno precedente la sfida di Liga tra Real Madrid e Levante, Perez era risultato negativo al tampone assistendo quindi all'ultima gara giocata dalle "Merengues", sabato 30 gennaio. Il presidente ha iniziato un periodo di quarantena, sotto la stretta osservazione dei medici di fiducia.Buone notizie, invece, per quanto riguarda il tecnico Zinedine Zidane. L'allenatore del ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Florentinoal-19.Come comunicato dal, ildei "Blancos", 73 anni, è asintomatico e si trova già in isolamento. La positività al coronavirus del massimo dirigente è stata evidenziata dai test periodici che vengono svolti dal clubista. Il giorno precedente la sfida di Liga trae Levante,era risultato negativo al tampone assistendo quindi all'ultima gara giocata dalle "Merengues", sabato 30 gennaio. Ilha iniziato un periodo di, sotto la stretta osservazione dei medici di fiducia.Buone notizie, invece, per quanto riguarda il tecnico Zinedine. L'allenatore del ...

