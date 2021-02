Omicidio a Minervino, Sonia ferita da 20 coltellate (Di martedì 2 febbraio 2021) Omicidio a Minervino, Sonia colpita da più di 20 coltellate. Un efferato assassinio, un ulteriore Femminicidio. E’ avvenuto a Minervino in provincia di Lecce ieri sera. Una giovane donne di 29 anni, Sonia Di Maggio è stata brutalmente uccisa mentre si trovava in compagnia del nuovo fidanzato. L’assassino è presumibilmente un uomo di 39 anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Uccide un cane e lo getta da un burrone, arrestato Arbitro De Santis ucciso con la sua compagna in un condomino di Lecce Omicidio ad Ascoli, ucciso a coltellate in centro Acqua a Roma, accordo raggiunto: siccita’, decreto evita il razionamento dell’acqua nella capitale Incidente ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 2 febbraio 2021)colpita da più di 20. Un efferato assassinio, un ulteriore Femminicidio. E’ avvenuto ain provincia di Lecce ieri sera. Una giovane donne di 29 anni,Di Maggio è stata brutalmente uccisa mentre si trovava in compagnia del nuovo fidanzato. L’assassino è presumibilmente un uomo di 39 anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Uccide un cane e lo getta da un burrone, arrestato Arbitro De Santis ucciso con la sua compagna in un condomino di Leccead Ascoli, ucciso ain centro Acqua a Roma, accordo raggiunto: siccita’, decreto evita il razionamento dell’acqua nella capitale Incidente ...

Un'altro omicidio di una donna: Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce.
Omicidio di Minervino, rintracciato il sospettato: si tratta dell'ex compagno della riminese
OMICIDIO SONIA DI MAGGIO A MINERVINO: È STATA UCCISA DAL SUO EX FIDANZATO
Avrebbe ammesso le proprie responsabilità Salvatore Carfora per l'omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex fidanzata