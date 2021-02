MotoGP, test in Qatar a rischio (Di martedì 2 febbraio 2021) A rischio i test invernali di MotoGP in Qatar. Ipotesi Jerez de la Frontera e inizio del Mondiale a Portimao. LOSAIL (Qatar) – I test invernali di MotoGP in Qatar sono a forte rischio. Dopo il no della Malesia per la pandemia, la Dorna potrebbe fare i conti anche con il passo indietro di Losail. Secondo quanto riportato da The-Race.com, le autorità locali sarebbero intenzionate a non autorizzare la cinque giorni di prove (e di conseguenza anche la gara) per l’arrivo di 1.500 persone dall’Europa. I contatti sono in corso per trovare una soluzione. Le altre ipotesi Sono diverse le ipotesi sul tavolo della Dorna in caso di no del Qatar. E prende sempre più piede l’ipotesi di un inizio di Mondiale in Europa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Ainvernali diin. Ipotesi Jerez de la Frontera e inizio del Mondiale a Portimao. LOSAIL () – Iinvernali diinsono a forte. Dopo il no della Malesia per la pandemia, la Dorna potrebbe fare i conti anche con il passo indietro di Losail. Secondo quanto riportato da The-Race.com, le autorità locali sarebbero intenzionate a non autorizzare la cinque giorni di prove (e di conseguenza anche la gara) per l’arrivo di 1.500 persone dall’Europa. I contatti sono in corso per trovare una soluzione. Le altre ipotesi Sono diverse le ipotesi sul tavolo della Dorna in caso di no del. E prende sempre più piede l’ipotesi di un inizio di Mondiale in Europa ...

MotoGP - Qatar a rischio, possibili test a Jerez Per tutti questi piloti, girare a Portimao potrebbe portare un discreto bonus, perché nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi di un forfait ...

Moto: Rossi e piloti Academy a Portimao per test privato

Insieme alle stelle del MotoGP ci saranno anche Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, pronto all'... Queste due giornate permetteranno ai piloti di riprendere il ritmo sull'asfalto arrivando al Test ...

MotoGP Test 2021: Honda ci riprova a Jerez sfidando il meteo Corse di Moto MotoGP, test in Qatar a rischio

MotoGP | Zarco si prepara per il 2021

Il pilota francese ha visitato il Red Bull Athlete Performance Center per testare la sua forma fisica in vista dei test di Losail ...

