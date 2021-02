MotoE Avintia 2021 | tra conferme e novità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il team Realesarà presente anche nelincon l’obiettivo di far bene nella Coppa del Mondo. Due saranno i piloti in questa stagione il confermato Xavi Cardelus e laAndrè Pires, primo pilota portoghese a correre nel campionato elettrico. Obiettivodel teaminè quello di far bene Dopo la recente ufficialità del line-up piloti di LCR E-Team innel, arriva anche quella di EsponsoramaRacing. La scuderia spagnola, non vuole solamente far bene in MotoGP con Bastianini e Marini, ma in anche incon l’obiettivo di vincere la coppa del mondo. Il line-up pilota vede una conferma ed una. Partiamo da Xavi ...