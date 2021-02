LIVE Musetti-Mayer 4-6 3-6, Challenger Antalya 2 2021 in DIRETTA: l’argentino si impone in due set, troppo falloso l’azzurro (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. FINISCE QUI! Serve&volley ben fatto da Mayer e 6-4 6-3 il punteggio finale per l’argentino al cospetto di un Musetti estremamente sottotono e molto falloso, soprattutto con il dritto. L’azzurrino ha raccolto solo il 54% dei punti con la prima di servizio e il 53% con la seconda, mentre con la risposta le percentuali sono ancor più deficitarie: 26% contro la prima di Mayer e 35% contro la seconda del sudamericano. Ci sarà tanto da lavorare per Simone Tartarini e il suo pupillo. Vantaggio Mayer, dritto in contropiede dell’argentino e match-point. 40-40 Dritto profondo e potente di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. FINISCE QUI! Serve&volley ben fatto dae 6-4 6-3 il punteggio finale peral cospetto di unestremamente sottotono e molto, soprattutto con il dritto. L’azzurrino ha raccolto solo il 54% dei punti con la prima di servizio e il 53% con la seconda, mentre con la risposta le percentuali sono ancor più deficitarie: 26% contro la prima die 35% contro la seconda del sudamericano. Ci sarà tanto da lavorare per Simone Tartarini e il suo pupillo. Vantaggio, dritto in contropiede dele match-point. 40-40 Dritto profondo e potente di ...

