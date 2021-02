L’amore vince tutto. Marisa e Marco, sulla copertina di Vanity Fair: 101 e 102 anni, insieme da 80 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il successo del numero con protagonista Papa Francesco, che ha segnato un +38% in edicola rispetto allo stesso numero dell’anno precedente, e della campagna digital #iomivaccino, con oltre 4.6 MIO impression, 4.4 MIO total reach, 59.3k video views, 92k total engagement e numerosi volti noti coinvolti, Vanity Fair esce in edicola con un numero speciale dedicato all’amore. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo il successo del numero con protagonista Papa Francesco, che ha segnato un +38% in edicola rispetto allo stesso numero dell’anno precedente, e della campagna digital #iomivaccino, con oltre 4.6 MIO impression, 4.4 MIO total reach, 59.3k video views, 92k total engagement e numerosi volti noti coinvolti, Vanity Fair esce in edicola con un numero speciale dedicato all’amore.

