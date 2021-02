La nuova Alitalia non sia preda di Lufthansa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È sorprendente sentir sostenere la tesi della resa da chi – come Vincenzo Comito sul manifesto del 27 gennaio – si dichiara fautore «dell’intervento dello Stato nell’economia». Soprattutto fa riflettere che l’idea opposta la sostenga da qualche anno con tenacia e lucidità un dichiarato liberista ed europeista, come il prof. Ugo Arrigo. In ogni caso la resa non è la soluzione per Alitalia. Non lo è soprattutto per l’Italia, per i cittadini e per i lavoratori. Questi ultimi, insieme a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È sorprendente sentir sostenere la tesi della resa da chi – come Vincenzo Comito sul manifesto del 27 gennaio – si dichiara fautore «dell’intervento dello Stato nell’economia». Soprattutto fa riflettere che l’idea opposta la sostenga da qualche anno con tenacia e lucidità un dichiarato liberista ed europeista, come il prof. Ugo Arrigo. In ogni caso la resa non è la soluzione per. Non lo è soprattutto per l’Italia, per i cittadini e per i lavoratori. Questi ultimi, insieme a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

