Juventus | primo round e rivincita | 2-1 a San Siro con l’Inter

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Appena conclusa la semifinale di andata di Coppa Italia con la vittoria in trasferta dellacontro. Ha da poco fischiato il termine del match l’arbitro Calvarese, e sono gli juventini ad alzare le braccia al cielo. Una vittoria ancora parziale ma importante per significato, storia e per il fatto che è arrivata in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La squadra di Conte entra in campo nella ripresa più convinta rispetto alla fine dele al 49' Young prova il destro da fuori ma Buffon c'è. Al 55' Cuadrado dalla destra serve al limite ...Sembra l'inizio di un'altra grande gara dei nerazzurri, ma in realtà la squadra di Conte affonda altentativo della. Young atterra in area Cuadrado, Calvarese va al Var e fischia il ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato la vittoria contro l’Inter ai microfoni di Rai Sport: “La volta scorsa è stato un passo a vuoto, abbiamo lavorato sugli errori e sono arrivate le ...Chi vincerà tra andata e ritorno approderà in finale dove affronterà una tra Napoli e Atalanta Alla fine del primo tempo la Juventus è in vantaggio per 2-1 a San Siro grazie ai gol di Cristiano Ronald ...