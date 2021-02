"Io ct dell'Italia fino ai Mondiali del 2022, poi un club. Ecco chi può sostituirmi". Mancini, bomba a Tiki Taka (Di martedì 2 febbraio 2021) L'avventura di Roberto Mancini con la nazionale Italiana è (quasi) a fine corsa. Il ct azzurro guarda avanti e ammette, intervistato da Piero Chiambretti a Tiki Taka, che nel suo futuro c'è una squadra di club. Ma prima, guiderà l'Italia all'Europeo della prossima estate, alla successiva Nations League e al Mondiale in Qatar del 2022 (qualificazione permettendo, visto come andò nel 2018). Insomma: un ultimo anno e mezzo intenso ed esaltante, e tutto in tinta azzurra. "I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento - ha spiegato Mancini -. Fare i Mondiali con l'Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l'ultima volta. Prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) L'avventura di Robertocon la nazionalena è (quasi) a fine corsa. Il ct azzurro guarda avanti e ammette, intervistato da Piero Chiambretti a, che nel suo futuro c'è una squadra di. Ma prima, guiderà l'all'Europeoa prossima estate, alla successiva Nations League e al Mondiale in Qatar del(qualificazione permettendo, visto come andò nel 2018). Insomma: un ultimo anno e mezzo intenso ed esaltante, e tutto in tinta azzurra. "I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento - ha spiegato-. Fare icon l'? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l'ultima volta. Prima ...

