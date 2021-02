Inter, Milito chiosa: “Non snobbate la Coppa Italia: per noi fu l’inizio del Triplete” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Inter, non snobbare la Coppa. Per noi fu l’inizio del Triplete”. E’ chiaro il dettame di Diego Milito, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport a poche ore da Inter-Juventus di Coppa Italia. “I nerazzurri faranno bene a dimenticarsi la partita di campionato. Le coppe non tolgono energie, questa è una semifinale. Siamo di fronte ad un trofeo che nessuno può snobbare. E poi, nel 2010, la Coppa Italia fu il primo trofeo vinto nel Triplete: ci diede la spinta e la fiducia per vincere campionato e Champions. Sicuramente eliminare la Juventus ed andare in finale darebbe maggiore forza alla corsa scudetto dell’Inter”. Su quanto Antonio Conte influenza le prestazioni della squadra ha ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “, non snobbare la. Per noi fudel”. E’ chiaro il dettame di Diego, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport a poche ore da-Juventus di. “I nerazzurri faranno bene a dimenticarsi la partita di campionato. Le coppe non tolgono energie, questa è una semifinale. Siamo di fronte ad un trofeo che nessuno può snobbare. E poi, nel 2010, lafu il primo trofeo vinto nel: ci diede la spinta e la fiducia per vincere campionato e Champions. Sicuramente eliminare la Juventus ed andare in finale darebbe maggiore forza alla corsa scudetto dell’”. Su quanto Antonio Conte influenza le prestazioni della squadra ha ...

Gazzetta_it : #Milito: “#Inter, dimentica il campionato. E io lo so, con la Coppa si spicca il volo” #CoppaItalia - FcInterNewsit : Milito: 'Inter da scudetto, le coppe aiutano e non tolgono energie. E mi piace Eriksen. Ibra-Lukaku? Succede, ma ha… - calciomercatoit : ????? #Inter, #Milito parla in vista del match di #CoppaItalia contro la #Juventus: da #Eriksen alla lotta #Scudetto… - sportface2016 : #Inter Diego #Milito prega i nerazzurri di non snobbare la Coppa Italia - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milito: “#Inter, dimentica il campionato. E io lo so, con la Coppa si spicca il volo” #CoppaItalia -