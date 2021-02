Impianti sciistici aperti anche in zona Arancione: la proposta delle Regioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Riapertura degli Impianti sciistici dal 15 febbraio, le linee guida. La proposta delle Regioni al Comitato Tecnico Scientifico. In vista del 15 febbraio, si lavora alle linee guida per la riapertura degli Impianti sciistici. Le Regioni si apprestano a presentare le proprie proposte che dovranno poi essere analizzate del Cts. Parliamo quindi di una base di discussione che con ogni probabilità sarà modificata. Impianti sciistici, le linee guida per la riapertura: la proposta delle Regioni Stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, le Regioni, nelle loro linee guida, chiedono la riapertura degli Impianti ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Riapertura deglidal 15 febbraio, le linee guida. Laal Comitato Tecnico Scientifico. In vista del 15 febbraio, si lavora alle linee guida per la riapertura degli. Lesi apprestano a presentare le proprie proposte che dovranno poi essere analizzate del Cts. Parliamo quindi di una base di discussione che con ogni probabilità sarà modificata., le linee guida per la riapertura: laStando a quanto riferito da il Corriere della Sera, le, nelle loro linee guida, chiedono la riapertura degli...

news_mondo_h24 : Impianti sciistici aperti anche in zona Arancione: la proposta delle Regioni - ZioGiac : Se aprono gli impianti sciistici, i nostri veicoli sono pronti per la montagna? #pneumatici #inverno #gommeauto… - irpiniatimes1 : Impianti sciistici verso la riapertura, ma solo in zona gialla - infoitinterno : Nuovo Dpcm, due settimane per gli spostamenti tra Regioni: in ballo anche impianti sciistici, sport e concorsi - Radio1Rai : Attese il 15 Febbraio le riaperture di impianti sciistici, attività sportive, concorsi pubblici. Le misure del nuov… -