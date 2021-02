Il virologo Matteo Bassetti senza freni a ‘Non è l’Arena” di Giletti. “Lei è completamente fatto”. A cosa si riferiva? (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell’ultima puntata de Non è l’Arena ha presenziato in qualità di ospite Mariano Amici che di professione fa il medico di famiglia in un comune della provincia di Roma. Per la precisione si tratta di Ardea per il quale, tempo fa, ha vestito i panni anche del primo cittadino. Ultimamente, il suddetto dottore ha conosciuto una certa popolarità grazie alle sue forti prese di posizione riguardo all’emergenza Covid-19. Durante la trasmissione Amici ha avuto un’accesa discussione con Matteo Bassetti nonché Direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico del San Martino. Poco dopo, Giletti ha mandato in onda un video in cui Amici intratteneva alcune persone, spronandole a non credere all’efficacia dei vaccini anti-Covid. Inoltre, nel filmato ha anche affermato che non utilizza la mascherina quando ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell’ultima puntata de Non èha presenziato in qualità di ospite Mariano Amici che di professione fa il medico di famiglia in un comune della provincia di Roma. Per la precisione si tratta di Ardea per il quale, tempo fa, ha vestito i panni anche del primo cittadino. Ultimamente, il suddetto dottore ha conosciuto una certa popolarità grazie alle sue forti prese di posizione riguardo all’emergenza Covid-19. Durante la trasmissione Amici ha avuto un’accesa discussione connonché Direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico del San Martino. Poco dopo,ha mandato in onda un video in cui Amici intratteneva alcune persone, spronandole a non credere all’efficacia dei vaccini anti-Covid. Inoltre, nel filmato ha anche affermato che non utilizza la mascherina quando ...

