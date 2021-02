I Santi di Mercoledì 3 Febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I Santi DEL GIORNO, 3 Febbraioda www.Santiebeati.it San BIAGIO Vescovo e martire – Memoria Facoltativa† Sebaste, Armenia, ca. 316Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequ…www.Santiebeati.it/dettaglio/25950 Sant’ OSCAR (ANSGARIO) Vescovo – Memoria FacoltativaCorbie (Francia), ca. 800 – Brema (Germania), 2 Febbraio 865Da piccolo studia nell’abbazia benedettina di Corbie, suo paese ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 3da www.ebeati.it San BIAGIO Vescovo e martire – Memoria Facoltativa† Sebaste, Armenia, ca. 316Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequ…www.ebeati.it/dettaglio/25950 Sant’ OSCAR (ANSGARIO) Vescovo – Memoria FacoltativaCorbie (Francia), ca. 800 – Brema (Germania), 2865Da piccolo studia nell’abbazia benedettina di Corbie, suo paese ...

youarethesun__ : Basta per oggi smetto di studiare riprendo domani e per mercoledì prego i santi e gli dei - quibresciait : Per San Faustino una tavola rotonda tra cristiani, ebrei e musulmani - (red.) Nell’ambito delle iniziative organizz… - MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Mercoledì 27 gennaio 2021 III Settimana del Tempo Ordinario - Anno I Colore liturgico: bianco… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì Kioene, con Ravenna sono "70"

Alle ore 20.30 di mercoledì 3 febbraio i bianconeri saranno impegnati in trasferta con la Consar ... Arbitri del match saranno Simone Santi di Città di Castello (PG) e Maurizio Canessa di Bari, ...

Consar Ravenna, assalto al Padova per mettere in cassaforte il decimo posto

...30, direzione di gara affidata a Simone Santi di Città di Castello e Maurizio Canessa di Bari) per ... il recupero con Milano di mercoledì prossimo. "Il tema è questo. Il tema è ribadire ciò che è stato ...

Mercoledì 3 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo VicenzaToday Alle ore 20.30 di3 febbraio i bianconeri saranno impegnati in trasferta con la Consar ... Arbitri del match saranno Simonedi Città di Castello (PG) e Maurizio Canessa di Bari, ......30, direzione di gara affidata a Simonedi Città di Castello e Maurizio Canessa di Bari) per ... il recupero con Milano diprossimo. "Il tema è questo. Il tema è ribadire ciò che è stato ...