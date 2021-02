' Grande Fratello Vip' | Zorzi contro la Salemi | ' Sei falsa | non parlarmi più'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nella Casa del 'Vip ' esplode la lite tra Tommaso e Giulia . 'Millanti una amicizia che non c'è', le urla. Al gieffino non è piaciuta la nomination che lagli ha ...

GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - metamoro_idols : RT @doubleG____: Tommaso avrà la fila dei programmi da fare appena uscito dal grande fratello, invece Giulia l'ha dovuto rifare una seconda… - Maria67509026 : RT @InBiebersArms1: Stefy che sogna di aver sognato di fare io grande fratello???? #sovip #TZVIP -

Nella Casa del 'Vip ' esplode la lite tra Tommaso e Giulia . 'Millanti una amicizia che non c'è', le urla Zorzi. Al gieffino non è piaciuta la nomination che la Salemi gli ha riservato e dopo la ...

Mario Balotelli ha postato un tweet al vetriolo dopo l'esito del televoto flash che ha salvato Alda D'Eusanio.
Ecco gli episodi più significativi che hanno animato l'appuntamento con il Gf Vip in onda lunedì 1 febbraio 2021.