Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amore trionfa. No, non è Uomini e donne, ma il Grande Fratello Vip, che dà spazio alle emozioni dei (già) protagonisti di Temptation Island. Tutto è successo, inaspettamente, nella puntata di ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, quando Carlotta Dell’Isola ed il fidanzato Nello Sorrentino hanno condiviso un emozionante momento con i telespettatori che, fedeli e per ben due volte a settimana, seguono con affetto le vicende amorose raccontate dal fortunato reality show di Canale 5. proposta di matrimonio per Carlotta e Nello al Grande Fratello Vip Carlotta Dell’Isola è corsa all’esterno della Casa per una sorpresa per lei inattesa, scoprendo poco dopo un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) L’amore trionfa. No, non è Uomini e donne, ma ilVip, che dà spazio alle emozioni dei (già) protagonisti di Temptation Island. Tutto è successo, inaspettamente, nella puntata di ieri sera, lunedì 1 febbraio 2021, quandoed il fidanzatohanno condiviso un emozionante momento con i telespettatori che, fedeli e per ben due volte a settimana, seguono con affetto le vicende amorose raccontate dal fortunato reality show di Canale 5.diperalVipè corsa all’esterno della Casa per una sorpresa per lei inattesa, scoprendo poco dopo un ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - interistadoc_ : RT @lidiadipaola: 'tu sai qual è la mia curiosità? che cosa avresti fatto in questo grande fratello se non ti fossi messa con Pierpaolo, ch… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino (Video) #gfvip #gfvip5 #tzvip -