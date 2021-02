**Governo: Renzi, 'c'è arrocco, se non si trova accordo partita in mano a Mattarella'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - C'è un sostanziale arrocco sui temi di merito sui quali non vogliono fare nessun passo in avanti... Durante la riunione con i suoi parlamentari Matteo Renzi assicura che fino all'ultimo proverà a chiudere un accordo con M5S-Pd per sostenere un Conte ter, ma le trattative -sostiene- non stanno andando bene, perché sui contenuti piddini e grillini non vengono incontro alle richieste di Italia Viva. Tutto, insomma, è appeso a un filo. Pochi spiragli per uscire dallo stallo. L'accordo sembra difficile sia sui contenuti, sia sugli assetti, avrebbe spiegato l'ex premier, rivelando che a proposito del riassetto della squadra di governo ci sarebbe, in particolare, un veto su Bellanova al ministero del Lavoro. Per Renzi insomma allo stato, avrebbe sottolineato secondo quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - C'è un sostanzialesui temi di merito sui quali non vogliono fare nessun passo in avanti... Durante la riunione con i suoi parlamentari Matteoassicura che fino all'ultimo proverà a chiudere uncon M5S-Pd per sostenere un Conte ter, ma le trattative -sostiene- non stanno andando bene, perché sui contenuti piddini e grillini non vengono incontro alle richieste di Italia Viva. Tutto, insomma, è appeso a un filo. Pochi spiragli per uscire dallo stallo. L'sembra difficile sia sui contenuti, sia sugli assetti, avrebbe spiegato l'ex premier, rivelando che a proposito del riassetto della squadra di governo ci sarebbe, in particolare, un veto su Bellanova al ministero del Lavoro. Perinsomma allo stato, avrebbe sottolineato secondo quanto ...

