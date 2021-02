Governo: Renzi a gruppi Iv, ‘stupiti da chiusura maggioranza su contenuti’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualche passo anche gli altri”. A quanto si riferisce, lo avrebbe detto Matteo Renzi alla riunione con i gruppi parlamentari di Iv. Il leader di Italia Viva, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe espresso ‘stupore’ per le chiusure registrate in queste ore. “Siamo stupiti della chiusura sui contenuti della maggioranza, senza nessuno sforzo di trovare soluzioni su problemi che non sono di oggi e su cui appare evidente che bisogna trovare una soluzione”. Da Iv si sottolinea che “noi siamo sempre per l’accordo, ma al momento non c’è. Non ci sono passi avanti significativi”. A quanto si riferisce la riunione sarebbe stata aggiornata nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualche passo anche gli altri”. A quanto si riferisce, lo avrebbe detto Matteoalla riunione con iparlamentari di Iv. Il leader di Italia Viva, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe espresso ‘stupore’ per le chiusure registrate in queste ore. “Siamo stupiti dellasui contenuti della, senza nessuno sforzo di trovare soluzioni su problemi che non sono di oggi e su cui appare evidente che bisogna trovare una soluzione”. Da Iv si sottolinea che “noi siamo sempre per l’accordo, ma al momento non c’è. Non ci sono passi avanti significativi”. A quanto si riferisce la riunione sarebbe stata aggiornata nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

