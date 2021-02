Governo | è rottura totale | niente accordo Fico va da Mattarella | volano gli stracci

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocita’, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi.gli, c’è unaormai conclamata dai protagonisti: il presidente della Camera Robertosi recherà al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio. “Renzi aveva fatto richieste sugli assetti diancor prima che fosse dato l’incarico a Conte e poi lainspiegabile”. Lo fanno sapere fonti Pd aggiungendo che Renzi voleva scegliere anche i ministri del Partito Democratico. Clima avvelenato e: il Conte Ter adesso è quasi ...

TgLa7 : #crisidigoverno : Governo: Pd, da Renzi rottura inspiegabile - Adnkronos : #Governo, #Renzi: 'Rottura, ci affidiamo a Capo dello Stato' - La7tv : #specialimentana 'Secondo fonti interne, c'è stata una rottura ulteriore perché per i 5 Stelle non si toccano… - paolorm2012 : Governo: Vertice alleati-Renzi, è rottura su Bonafede e Azzolina - mariacarla1963 : RT @agambella: E' rottura. La crisi di governo è definitiva. #crisidigoverno -

Ultime Notizie dalla rete : Governo rottura

Adnkronos

... "Renzi aveva fatto richieste sugli assetti die poi è arrivata lainspiegabile". E' quanto affermano fonti del Pd. "Nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel ...'Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato'. Lo scrive su Twitter il leader di ...Ore 14.20 - Orlando a Renzi: non sprecare chance. «Renzi dice che su giustizia siamo allo zero assoluto. Pd considera le distanze colmabili, ma Italia Viva dice l'esatto contrario. Ore 19.44 - Pd: da ...Il tavolo di maggioranza sul programma ha sempre scricchiolato e poi si è rotto in mille pezzi. Maria Elena Boschi e Davide Faraone lasciano la sala della Lupa prima degli altri. Solcano il corridoio ...