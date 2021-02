Gina Torres, il suo personaggio cancellato da Matrix (Di martedì 2 febbraio 2021) L’abbiamo vista, tra le altre cose, nella trilogia di Matrix. Il suo personaggio, Cas, vedova dell’ex pilota Dozer, ha fatto la sua comparsa nell’intera trilogia, ma non sarà presente nel sequel. Gina Torres dice la sua. Gina Torres fuori da Matrix? Ha interpretato Cas in Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolution. Adesso è in previsione un quarto film, un sequel attualmente senza titolo. Ma lei, sembra ormai sicuro, non tornerà, nonostante fosse viva alla fine della trilogia. La stessa cosa non vale invece per il protagonista Keanu Reeves e per Carrie Ann Moss, che interpretava Trinity. Il personaggio di Cas aveva due figli, e tutti e tre provenivano dalla città di Sion, l’ultima comunità umana ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) L’abbiamo vista, tra le altre cose, nella trilogia di. Il suo, Cas, vedova dell’ex pilota Dozer, ha fatto la sua comparsa nell’intera trilogia, ma non sarà presente nel sequel.dice la sua.fuori da? Ha interpretato Cas inReloaded eRevolution. Adesso è in previsione un quarto film, un sequel attualmente senza titolo. Ma lei, sembra ormai sicuro, non tornerà, nonostante fosse viva alla fine della trilogia. La stessa cosa non vale invece per il protagonista Keanu Reeves e per Carrie Ann Moss, che interpretava Trinity. Ildi Cas aveva due figli, e tutti e tre provenivano dalla città di Sion, l’ultima comunità umana ...

