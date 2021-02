Giletti punta ad oscurare Barbarella nazionale. ‘Siamo alla frutta’! (Di martedì 2 febbraio 2021) Il programma Non è l’Arena domenica scorsa si è fregiato di un ospite davvero di spicco: il medico negazionista Mariano Amici, segnalato dall’Ordine dei Medici di Roma per le sue posizioni contro il vaccino anti Covid. Un ossimoro vivente, ospitato in studio da un Giletti sempre più D’Ursizzato che lo ha sguinzagliato ad arte, anticipando il suo ingresso con un “Prego tutti di essere molto sereni, perché so che lo scontro ci sarà”, pregustando con impazienza il mesto teatrino che si terrà di lì a poco. Immancabile il collegamento con Matteo Bassetti, che ormai pare vivere davanti al suo computer in attesa che gli diano l’ok per la diretta televisiva con la trasmissione di turno. E quando non fa lo stimato virologo in collegamento, fa il virologo che si vaccina in diretta tv o quello che consiglia alla Rai come gestire il pubblico di Sanremo. Manca come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il programma Non è l’Arena domenica scorsa si è fregiato di un ospite davvero di spicco: il medico negazionista Mariano Amici, segnalato dall’Ordine dei Medici di Roma per le sue posizioni contro il vaccino anti Covid. Un ossimoro vivente, ospitato in studio da unsempre più D’Ursizzato che lo ha sguinzagliato ad arte, anticipando il suo ingresso con un “Prego tutti di essere molto sereni, perché so che lo scontro ci sarà”, pregustando con impazienza il mesto teatrino che si terrà di lì a poco. Immancabile il collegamento con Matteo Bassetti, che ormai pare vivere davanti al suo computer in attesa che gli diano l’ok per la diretta televisiva con la trasmissione di turno. E quando non fa lo stimato virologo in collegamento, fa il virologo che si vaccina in diretta tv o quello che consigliaRai come gestire il pubblico di Sanremo. Manca come ...

