GF Vip | Bettarini e Nardi contro Signorini

(Di martedì 2 febbraio 2021) Durissimi sfoghi degli ex gieffiniil conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso, dopo la mancata squalifica di Alda D’Eusanio: accusato di incoerenza per la decisione di salvare la conduttrice: “Vergognatevi” Stefanoe Filipposono stati eliminati dalla Casa del Grande Fratello Vip a seguito di una esclamazione rieccheggiata come una bestemmia, l’ex calciatore, e dell’accusa di essere sessista,, dopo le parole proferite su Articolo completo: dal blog SoloDonna

Stefanoè spietato sul social. L'ex calciatore, squalificato dopo soli tre giorni dal GFper una presunta bestemmia, continua ad avere il dente avvelenato contro Signorini. Dopo la ...Il caso Alfonso Signorini sta montando ed è arrivato, come prevedibile, fino a Stefano, ex concorrente del Grande Fratello, reality in onda su Canale 5, che da quando è stato squalificato non perde occasione per scagliarsi contro il direttore di Chi . Signorini è stato ...Durissimi sfoghi degli ex gieffini contro il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, dopo la mancata squalifica di Alda D’Eusanio: ...GF Vip, Filippo Nardi dice la sua sul televoto per Alda D’Eusanio: “Poveri veramente”. Alda D’Eusanio è entrata nella Casa più spiata d’Italia venerdì 29 gennaio e ha già dovuto fare i conti con un pr ...