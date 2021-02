‘Gf Vip 5’ | Giulia De Lellis commenta il rapporto tra Andrea e Walter Zenga e non manca un’aspra critica nei confronti dell’allenatore!

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 febbraio 2021)De, oltre ad essere nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è da molti ricordata anche per essere stata una concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, esperienza che ha recentemente definito, ironicamente, un incubo.già qualche giorno fa avevato sui social alcune dinamiche del Gf Vip 5, in particolare avevato Alfonso Signorini, ‘accusato’ di aver alluso ad un interesse di Pierpaolo Pretelli neidi Elisabetta Gregoraci, nonostante il ragazzo abbia iniziato ormai da diverse settimane una relazione conSalemi. Ieri sera, invece, l’ex corteggiatrice ha voluto dire la sua sull’affair riguardante la famigliaha manifestato tutto il suo supporto ...