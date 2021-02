Gazzetta | De Laurentiis è rimasto sorpreso dallo sfogo di Gattuso che ha ascoltato ieri mattina 

(Di martedì 2 febbraio 2021) Laconferma quanto già dichiaratoda Sky e cioè che il presidente Dehalodi, nel post Napoli-Parma, soltantomattina in tv. “mattina, Deha voluto ascoltare l’intervista completa del tecnico, rilasciata a Sky, perché domenica era in viaggio. Di certo, èdalla durezza delle critiche che gli sono state rivolte, perché pensava che lodell’allenatore si fosse esaurito con la polemica aperta dopo la vittoria in coppa Italia, contro lo Spezia. Ed invece,ha scelto la via dello scontro, come se avesse capito che la sua avventura napoletana abbia pochissime possibilità di ...

... ormai il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi termini. Il presidente ne è infastidito, scrive la Gazzetta dello Sport. ' Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la ... con le loro tipiche esagerazioni, ma anche la società e il presidente Aurelio De Laurentiis. ... Come scrive la Gazzetta dello Sport , la sensazione è che il rapporto sia praticamente finito . Più ... Lo scrive la Gazzetta dello Sport e lo riporta Il Napolista. "Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata a Gattuso per chiudere la polemica. Ma, ... Gazzetta: c'è il sì di Benitez per giugno, per Adl il rinnovo di Gattuso non è più una priorità. Infastidito per le dichiarazioni del tecnico ...