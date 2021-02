DAYDREAMER | anticipazioni puntata in prima serata del 2 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 2 febbraio 2021)– Le Ali del Sogno di martedì 2) su Canale 5: La cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mevkibe, e Nihat sfocia in un litigio fra Huma e Mevkibe. Sanem e Can decidono decidendo di sposarsi ma non sarà facile dirlo alle loro madri. Leyla dovrà dire a Mevkibe di essersi lasciata con Osman. Huma è contraria al fidanzamento di Can e Sanem, ritenendo lei e la sua famiglia di un livello sociale troppo basso. Viene presentato il libro di Polen e Huma di fronte alla stampa cerca di mettere in difficoltà Sanem a vantaggio di Polen, ma Can non glielo permette. Intanto Ayhan lascia Ceycey ma lui cerca di riconquistarla con l’aiuto di Sanem. Alla presentazione del libro di Polen, Can ufficializza la sua storia con Sanem. ...