Crisi di governo: esplorazione fallita, è rottura nella maggioranza (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tavolo di maggioranza sul programma ha sempre scricchiolato e poi si è rotto in mille pezzi. Maria Elena Boschi e Davide Faraone lasciano la sala della Lupa prima degli altri. Solcano il corridoio del primo piano di Montecitorio con passo deciso verso i cronisti. La dichiarazione è pronta, forse lo era già da qualche ora: “Sui contenuti permangono le distanze. Dal fisco alla giustizia, dalle riforme istituzionali al Meccanismo europeo di stabilità”. Parola di Italia Viva, non condivisa però dal Movimento 5 Stelle, per i quali dietro queste frasi così di rottura c’è la ferma volontà, stabilita a priori, di far saltare ogni possibile accordo. Poco prima il presidente esploratore Roberto Fico si lascia la porta della Sala della Lupa alle spalle con lo sguardo puntato a terra e scuro in volto. Con passo svelto va verso il suo ufficio, si attacca al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tavolo disul programma ha sempre scricchiolato e poi si è rotto in mille pezzi. Maria Elena Boschi e Davide Faraone lasciano la sala della Lupa prima degli altri. Solcano il corridoio del primo piano di Montecitorio con passo deciso verso i cronisti. La dichiarazione è pronta, forse lo era già da qualche ora: “Sui contenuti permangono le distanze. Dal fisco alla giustizia, dalle riforme istituzionali al Meccanismo europeo di stabilità”. Parola di Italia Viva, non condivisa però dal Movimento 5 Stelle, per i quali dietro queste frasi così dic’è la ferma volontà, stabilita a priori, di far saltare ogni possibile accordo. Poco prima il presidente esploratore Roberto Fico si lascia la porta della Sala della Lupa alle spalle con lo sguardo puntato a terra e scuro in volto. Con passo svelto va verso il suo ufficio, si attacca al ...

