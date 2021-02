Costiera Amalfitana, paura sulla provinciale. Frana isola Positano, non ci sarebbero vittime (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattina di paura sulla Costiera Amalfitana. Frana il costone roccioso, con Positano praticamente isolata dal Mondo. Secondo le prime notizie non vi sarebbero vittime, con la Frana che non avrebbe coinvolto nessuno dei passanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per scongiurare ogni pericolo dall’esistenza di vittime. Poco dopo le nove del mattino è Franato parte del costone roccioso del Rione San Biagio che sovrasta il lungomare del comune della Divina e unisce il comune con Pogerola. Impressionante lo smottamento che potrebbe essere stato causato dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Pietre e detriti sono finiti sulla statale 163 ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattina diil costone roccioso, conpraticamenteta dal Mondo. Secondo le prime notizie non vi, con lache non avrebbe coinvolto nessuno dei passanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per scongiurare ogni pericolo dall’esistenza di. Poco dopo le nove del mattino èto parte del costone roccioso del Rione San Biagio che sovrasta il lungomare del comune della Divina e unisce il comune con Pogerola. Impressionante lo smottamento che potrebbe essere stato causato dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Pietre e detriti sono finitistatale 163 ...

RaiNews : Al momento non risultano feriti. Evacuate case nel rione Vagliendola. Interrotto il traffico sulla statale 163 in e… - chilhavistorai3 : Frana sulla Costiera Amalfitana all’altezza del tunnel Matteo Camera: Evacuate tre persone bloccate in casa, Vigili… - LiberoReporter : Costiera amalfitana: grossa frana sfiora abitazioni Amalfi - Affaritaliani : Frana sulla Costiera Amalfitana, crollata una parete rocciosa - tfabiani2 : RT @RaiNews: Al momento non risultano feriti. Evacuate case nel rione Vagliendola. Interrotto il traffico sulla statale 163 in entrambe le… -