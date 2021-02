Cosa sono e a cosa servono i cookie? (Di martedì 2 febbraio 2021) Non appena si apre una pagina di un social network o di un qualsiasi sito, sempre più spesso in qualche punto dello schermo del PC, del tablet o dello smartphone appare magicamente l’indicazione della presenza di cookie. Letteralmente “biscotti”, se dovessimo attenerci fedelmente alla traduzione dall’inglese all’italiano, in realtà questi misteriosi oggetti celano molto di più e sono una delle più grandi e recenti innovazioni della sfera digitale. I cookie appaiono ormai ovunque, di questi piccoli file di testo si serve ormai praticamente qualsiasi sito: possiamo trovarci di fronte ai giochi di casinò online di William Hill, possiamo essere di fronte a un blog di filosofia, possiamo imbatterci nella pagina Facebook di North Face e in ogni caso siamo sempre “preda” di questi cookie, segnalati più o meno vistosamente ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 febbraio 2021) Non appena si apre una pagina di un social network o di un qualsiasi sito, sempre più spesso in qualche punto dello schermo del PC, del tablet o dello smartphone appare magicamente l’indicazione della presenza di. Letteralmente “biscotti”, se dovessimo attenerci fedelmente alla traduzione dall’inglese all’italiano, in realtà questi misteriosi oggetti celano molto di più euna delle più grandi e recenti innovazioni della sfera digitale. Iappaiono ormai ovunque, di questi piccoli file di testo si serve ormai praticamente qualsiasi sito: possiamo trovarci di fronte ai giochi di casinò online di William Hill, possiamo essere di fronte a un blog di filosofia, possiamo imbatterci nella pagina Facebook di North Face e in ogni caso siamo sempre “preda” di questi, segnalati più o meno vistosamente ...

borghi_claudio : Questa cosa del 'governo dei migliori' è assai buffa. Ero rimasto che quelli che i cittadini pensano (magari ex pos… - borghi_claudio : @Dov_EL @g_bertoncello I numeri sono questi, mi perdoni ma l'unica cosa che posso fare è andare sul sito dell'istat… - marcodimaio : Più che le persone critichiamo il metodo. Basta riunioni notte tempo per decidere cosa fare il mattino dopo, basta… - la_ciga : Sarò atipica, sarò stupida ...ma Nonostante tutto, io in questo momento L’ unica cosa che vorrei vedere sono Giuli… - stefanoedo : RT @SensoDiNausea: Renzi è riuscito dove i 5 stelle hanno fallito: ha dimostrato che i politici pur di mantenere la loro posizione di priv… -