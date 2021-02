Coronavirus | Giani | ' In Toscana casi in salita per assembramenti non per scuole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - "Gli screening nellestanno andando molto bene. Non ritengo che l'aumento deidipenda dalla scuola, ma magari da qualche evento che, come abbiamo visto, è stato registrato in qualche città. A scuola si va con la mascherina, col distanziamento e il sistema dei trasporti funziona. Se fosse dipeso dalla scuola, avremmo visto anche prima una ridei dati. Siamo da 4 settimane in zona gialla- segnala- e nelle settimane precedenti non avevamo visto nessun innalzamento del livello dei contagi, che guarda caso si innalzano invece nel momento in cui vengono segnalati degli". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio, a margine di una conferenza stampa a Firenze. Come già aveva fatto ieri,...