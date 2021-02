Calciomercato Juventus, retroscena Demir: ecco perché non è arrivato (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche settimana fa, durante il mercato di gennaio, la notizia del blitz di Fabio Paratici per uno dei talenti emergenti più interessanti di tutta Europa: Yusuf Demir. Il trequartista classe 2003 del Rapid Vienna sembrava essere ad un passo dalla Juventus, con la fumata bianca attesa in poco tempo ma mai arrivata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, possibile colpo per giugno: Paratici tenta il sorpasso Come raccolto da tuttomercatoweb.com, l’affare sembrava ormai chiuso con l’offerta di 6 milioni della Juventus inizialmente accettata dal Rapid Vienna, con Demir pronto a firmare un quinquennale. Le parti avrebbero però temporeggiato e non chiudendo subito la trattativa, il club austriaco sarebbe andato al rialzo chiedendo 8 milioni, una cifra che la Juve non avrebbe voluto ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Qualche settimana fa, durante il mercato di gennaio, la notizia del blitz di Fabio Paratici per uno dei talenti emergenti più interessanti di tutta Europa: Yusuf. Il trequartista classe 2003 del Rapid Vienna sembrava essere ad un passo dalla, con la fumata bianca attesa in poco tempo ma mai arrivata. LEGGI ANCHE:, possibile colpo per giugno: Paratici tenta il sorpasso Come raccolto da tuttomercatoweb.com, l’affare sembrava ormai chiuso con l’offerta di 6 milioni dellainizialmente accettata dal Rapid Vienna, conpronto a firmare un quinquennale. Le parti avrebbero però temporeggiato e non chiudendo subito la trattativa, il club austriaco sarebbe andato al rialzo chiedendo 8 milioni, una cifra che la Juve non avrebbe voluto ...

