Bettarini tuona contro Signorini per mancata squalifica D’Eusanio “Pagine di una TV orrenda”

Ultime Notizie dalla rete : Bettarini tuona

CheDonna.it

...infatti a chiedere un provvedimento dopo la mano dura usata con Fausto Leali e Stefano, l'... Adesso contro la D'Eusaniosuper Mario Balotelli, compatto nel definire con il fratello Enock ...Spread the love Salvo Veneziano di nuovo contro il GFVip: l'ex concorrente del realitypesanti accuse contro il programma e Elisabetta Gregoraci L'ex concorrente del Grande Fratello ......La vedo che proprio non è lucidissima fonte: fanpage.it. Come dice anche Tommaso, Maria Teresa è stanca e poco lucida. Aria di malcontento nella casa del Grande Fratello Vip 5 per quel che riguarda al ...