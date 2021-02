Atrofia Muscolare Spinale, bambini protagonisti nella conoscenza della SMA (Di martedì 2 febbraio 2021) È dedicato ai bambini di quarta e quinta elementare di tutta Italia il contest che si propone di coinvolgerli, attraverso i fumetti, in un percorso di conoscenza e di inclusione nei confronti dell’Atrofia Muscolare Spinale (SMA). Il comic contest ha per titolo “Ada e il misterioso caso del nuovo compagno di classe”. Ada è una cagnolina che sfreccia con la sua sedia a rotelle rosso fuoco, si fa conoscere in tutta l’esuberanza dei suoi dieci anni, affrontando le paure di non essere accolta dai nuovi compagni di classe, ma anche l’entusiasmo di vivere fino in fondo la quotidianità fatta di scuola, sport, giochi, amici e famiglia. L’iniziativa segue il primo volume del fumetto, lanciato lo scorso settembre 2020 dai Centri Clinici NeMO e dall’Associazione Famiglie SMA, con il contributo educazionale non ... Leggi su dilei (Di martedì 2 febbraio 2021) È dedicato aidi quarta e quinta elementare di tutta Italia il contest che si propone di coinvolgerli, attraverso i fumetti, in un percorso die di inclusione nei confronti dell’(SMA). Il comic contest ha per titolo “Ada e il misterioso caso del nuovo compagno di classe”. Ada è una cagnolina che sfreccia con la sua sedia a rotelle rosso fuoco, si fa conoscere in tutta l’esuberanza dei suoi dieci anni, affrontando le paure di non essere accolta dai nuovi compagni di classe, ma anche l’entusiasmo di vivere fino in fondo la quotidianità fatta di scuola, sport, giochi, amici e famiglia. L’iniziativa segue il primo volume del fumetto, lanciato lo scorso settembre 2020 dai Centri Clinici NeMO e dall’Associazione Famiglie SMA, con il contributo educazionale non ...

