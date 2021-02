Amici di Maria De Filippi in arrivo su Amazon Prime Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Amici di Maria De Filippi potrebbe presto arrivare su Amazon Prime Video La notizia è stata da poco confermata: Amici di Maria De Filippi sta per arrivare su Amazon Prime Video. La possibilità di una collaborazione tra la conduttrice e la piattaforma di streaming era stata ipotizzata qualche tempo fa dalla stessa De Filippi che, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato: “Al momento non c’è nulla. Ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Sono convinta che se Amici sbarcasse su ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021)diDepotrebbe presto arrivare suLa notizia è stata da poco confermata:diDesta per arrivare su. La possibilità di una collaborazione tra la conduttrice e la piattaforma di streaming era stata ipotizzata qualche tempo fa dalla stessa Deche, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato: “Al momento non c’è nulla. Ma penso che sarebbe un bene per me, per, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Sono convinta che sesbarcasse su ...

