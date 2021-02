USA | frena l’attività manifatturiera – Report ISM

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –americana rallenta a gennaio. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 58,7 punti dai 60,5 di dicembre. Il dato risulta peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo più contenuto, ovvero fino a 60 punti. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si rafforza oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del.Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini scende a 61,1 da 67,5 punti, mentre quella sull’occupazione cresce a 52,6 da 51,7 e la componente relativa ai prezzi a 82,1 da 77,6.

tvbusiness24 : #Usa, frena a gennaio l’#attività manifatturiera - BrigataM49 : RT @michelegiorgio2: Arabia saudita ed Emirati hanno compreso che l'era di #Trump è finita e le relazioni con l'Amministrazione #Biden sara… - Carmela_oltre : RT @michelegiorgio2: Arabia saudita ed Emirati hanno compreso che l'era di #Trump è finita e le relazioni con l'Amministrazione #Biden sara… - michelegiorgio2 : Arabia saudita ed Emirati hanno compreso che l'era di #Trump è finita e le relazioni con l'Amministrazione #Biden s… - SandraM_Tcon0 : RT @valy_s: #Covid19 Gli anticorpi monoclonali già autorizzati in #USA (#Regeneron e #bamlanivimab) hanno dimostrato di ridurre ospedalizza… -

Ultime Notizie dalla rete : USA frena

Teleborsa

L'attività manifatturiera americana rallenta a gennaio. Lo indica l' ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L' indice dei direttori di acquisto del settore ...Nonquesto test come screening di massa, come altri territori. Ciò spiega anche perché i tamponi antigenici in Trentino diano in genere percentuali di positività elevati. I molecolari vengono ...(Teleborsa) - L'attività manifatturiera americana rallenta a gennaio. Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.L'indice dei direttori di ...Annuncio vendita Bmw R 1150 R Rockster usata a Varazze, Savona - 8272558 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...