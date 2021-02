‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata dell’1 02 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sì, lo so che i fasti di Uomini e Donne sono un ricordo lontano e ormai tocca accontentasse delle briciole del glorioso trash che fu, ma in una stagione come questa che arranca mestamente (e noi appresso a lei) quanto ho goduto vedendo ladi oggi, quanto! Eroe del giorno (ma quasi quasi mi azzarderei ad eleggerlo direttamente eroe dell’anno, visto il coraggio che ha sfoderato) è stato quel Gianluca che nel giro di una registrazione è passato dal sognare Gemma Galgani in bikini a bordo piscina nella sua villona in Sicilia allo sbugiardarla urbi et orbi perché “mi ero illuso che fosse tutto un fatto televisivo, invece lei seleziona sempre delle persone che hanno dei problemi di base, tipo quello di avere 2/3 donne, perché vuole creare la sua scena per poi fare il teatro! Non è qui a cercare l’amore, lei è qui a cercare le telecamere, perché in tutti gli anni che ...