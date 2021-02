Uffizi riaperti: 7300 visitatori in soli sei giorni (Di lunedì 1 febbraio 2021) La riapertura degli Uffizi, dopo 77 giorni di chiusura del museo, ha visto un trend in crescita con 7300 visitatori in sei giorni La cifra è tonda: 7.300 visitatori in sei giorni. Con un trend di crescita quotidiana pressoché continuo: è andata così la prima settimana effettiva di riapertura al pubblico degli Uffizi, dopo 77… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) La riapertura degli, dopo 77di chiusura del museo, ha visto un trend in crescita conin seiLa cifra è tonda: 7.300in sei. Con un trend di crescita quotidiana pressoché continuo: è andata così la prima settimana effettiva di riapertura al pubblico degli, dopo 77… L'articolo Corriere Nazionale.

La riapertura degli Uffizi è comunque un segnale incoraggiante per la ripresa delle attività ... Intanto a Firenze, nel giro di tre giorni, sono stati riaperti anche il Giardino di Boboli e Palazzo ...

Una staffilata bellissima per Middag, che nei giorni scorsi è balzata all'onore delle cronache anche per aver visitato, accompagnata dal direttore Eike Schmidt, gli Uffizi appena riaperti , lei che è ...

