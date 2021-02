Strade | piazze e parchi affollati Il Cts attacca i sindaci | «Che fanno?» - Calca nelle città Gli esperti | «Per alcuni il contagio cresce»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora assembramenti in tutta Italia. Multe a Napoli. Speranza: «Il pericolo non è finito». Fedriga in Friuli firma un’ordinanza restrittiva

Corriere della Sera

... rapine, scassi, scippi, aggressioni e con episodi di criminalità minorile indel centro storico che hanno allarmato i gestori di locali pubblici che hanno chiesto con insistenza al ...e parchi si sono riempiti di persone, da via del Corso a Roma ai Navigli milanesi dal Vomero di Napoli al Lungo Po di Torino. Con e senza mascherina, la domenica, complice anche il bel ...Zona gialla non significa liberi tutti: lo dicono il ministro Speranza, il Cts e il commissario Arcuri. Gli assembramenti del weekend preoccupano ...In un video diffuso sui social la cerimonia di “insediamento” ieri in municipio. Per un mese la kermesse sulle pagine Facebook del Comune e del Comitato ...