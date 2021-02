“Squalificato da Sanremo” il gesto che condanna Fedez. Nessuno se lo aspettava (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il prossimo Festival di Sanremo è alle porte e, mentre si cerca un modo per organizzarlo al meglio, iniziano ad arrivare i primi problemi. Fedez a rischio squalifica? Quest’anno, tra i cantanti in gara, ci sono anche Fedez assieme alla sua amica e collega, Francesca Michielin; i due sembrano molto felici di aver ottenuto questa occasione e presenteranno il loro brano Chiamami per nome. Tuttavia, qualcosa non sembra essere andato nel modo giusto; pare, infatti, che il duo sia a rischio espulsione. Un errore di Fedez Da anni, il regolamento del Festival di Sanremo è molto chiaro e prevede che le canzoni in gara siano e restino inedite fino all’inizio della competizione canora. Qualcosa, però, è andato storto e, per errore, Fedez ha pubblicato nelle Stories del suo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il prossimo Festival diè alle porte e, mentre si cerca un modo per organizzarlo al meglio, iniziano ad arrivare i primi problemi.a rischio squalifica? Quest’anno, tra i cantanti in gara, ci sono ancheassieme alla sua amica e collega, Francesca Michielin; i due sembrano molto felici di aver ottenuto questa occasione e presenteranno il loro brano Chiamami per nome. Tuttavia, qualcosa non sembra essere andato nel modo giusto; pare, infatti, che il duo sia a rischio espulsione. Un errore diDa anni, il regolamento del Festival diè molto chiaro e prevede che le canzoni in gara siano e restino inedite fino all’inizio della competizione canora. Qualcosa, però, è andato storto e, per errore,ha pubblicato nelle Stories del suo ...

