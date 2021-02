Sorpresa a Milano: trovato in strada un grosso pitone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un grosso pitone è stato recuperato per strada in via La Spezia a Milano, nella zona sud della città, dai soccorritori di Enpa. Il serpente è stato visto in pieno gio ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Unè stato recuperato perin via La Spezia a, nella zona sud della città, dai soccorritori di Enpa. Il serpente è stato visto in pieno gio ... sul sito.

BasketUniverso : Olimpia Milano, il nuovo lungo è una sorpresa: preso Jakub Wojciechowski - marperlo1 : #gfvip Nulla contro nessuno ma questa sera ennesima sorpresa per Zenga e Giulia (e posso capire per la seconda che… - 57Isamaria : RT @annamariamoscar: Sorpresa a Milano: trovato in strada un grosso pitone - annamariamoscar : Sorpresa a Milano: trovato in strada un grosso pitone - cotrozzi_lisa : RT @RosannaMarani: Sorpresa a Milano: trovato in strada un grosso pitone -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Milano Studio TomTom - Effetto Covid, traffico giù nel 2020: ecco le città più congestionate

... Messina ( - 6%), Napoli ( - 7%), Catania ( - 6%), Bari ( - 5%), Milano ( - 8%), Reggio Calabria ( - 6%) e Torino ( - 7%). In controtendenza. A sorpresa, nell'elenco delle 25 città più trafficate al ...

Smog, Monza e Brianza sempre sul podio del report Malaria di Legambiente

...ha inscenato un flashmob dimostrativo venerdì 29 gennaio davanti a Palazzo Lombardia a Milano, con ... Non va sottaciuto infine che, probabilmente a sorpresa, uno dei fattori che maggiormente incidono ...

Regine Schumann da Dep Art, Milano. Le foto in anteprima

Da Dep Art inaugura oggi “Chromasophia”, la personale di Regine Schumann che porta per la prima volta in Italia la serie "Moons". Le parole del curatore ...

Il Paradiso delle Signore, trame 2 febbraio: Pietro felice per la serenità della madre

Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, la soap ambientata a Milano negli anni sessanta che non smette di sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni della puntata che ve ...

... Messina ( - 6%), Napoli ( - 7%), Catania ( - 6%), Bari ( - 5%),( - 8%), Reggio Calabria ( - 6%) e Torino ( - 7%). In controtendenza. A, nell'elenco delle 25 città più trafficate al ......ha inscenato un flashmob dimostrativo venerdì 29 gennaio davanti a Palazzo Lombardia a, con ... Non va sottaciuto infine che, probabilmente a, uno dei fattori che maggiormente incidono ...Da Dep Art inaugura oggi “Chromasophia”, la personale di Regine Schumann che porta per la prima volta in Italia la serie "Moons". Le parole del curatore ...Continua l'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, la soap ambientata a Milano negli anni sessanta che non smette di sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni della puntata che ve ...