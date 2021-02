Scuola: Vacca (M5S), 'basta propaganda su banchi a rotelle, specifiche sanitarie' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “I banchi innovativi seguono precise specifiche sanitarie, sono stati previsti in un bando scritto insieme al Cts. E' bene ricordare che quelle sedute sono state scelte dai presidi stessi, avendo il ministero dell'Istruzione lasciato libera scelta tra quelle e le monoposto ‘tradizionali'”. Lo dichiara, in un'intervista a Orizzonte Scuola, Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. Sul rapporto Unesco, che rivela come l'Italia abbia tenuto le scuole aperte più di altri Paesi Ue, sottolinea: “La determinazione, la perseveranza con cui la ministra Azzolina e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno portato avanti la battaglia per garantire il più possibile le lezioni in presenza ha comunque ripagato viste le performance peggiori di altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Iinnovativi seguono precise, sono stati previsti in un bando scritto insieme al Cts. E' bene ricordare che quelle sedute sono state scelte dai presidi stessi, avendo il ministero dell'Istruzione lasciato libera scelta tra quelle e le monoposto ‘tradizionali'”. Lo dichiara, in un'intervista a Orizzonte, Gianluca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. Sul rapporto Unesco, che rivela come l'Italia abbia tenuto le scuole aperte più di altri Paesi Ue, sottolinea: “La determinazione, la perseveranza con cui la ministra Azzolina e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno portato avanti la battaglia per garantire il più possibile le lezioni in presenza ha comunque ripagato viste le performance peggiori di altri ...

TV7Benevento : Scuola: Vacca (M5S), 'basta propaganda su banchi a rotelle, specifiche sanitarie'... - chiamamibarry : @ziacapretta ci parlo io con la scuola porca vacca - diemme751 : @GiovanniToti Vacca in maschera. Opera attribuibile alla scuola di Milano e Brianza primo decennio del 2000. - mobileikea : ok capisco di essere brava a scuola MA È POSSIBILE CHE OGNI FOTTHTA COSA VIENE CHIESA A MA VACCA PUTTANAVAFFANCUKO - annaperply : @cipe4ever Ma Luini è storia di vita.. dove si andava quando si bigiava scuola Rinascente e Luini... porca vacca come ero felice?????? -