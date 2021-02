Scalfarotto Iv | ' Nessun veto su Conte Facciamo ora quello che avremmo dovuto fare a novembre' '

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ivanscalfarotto: ?? Stiamo facendo ora quello che avremmo dovuto fare a Novembre. Su Conte nessun veto. Oggi ad “Omnibus” su La7 https:… - BomprezziMarco : RT @ivanscalfarotto: ?? Stiamo facendo ora quello che avremmo dovuto fare a Novembre. Su Conte nessun veto. Oggi ad “Omnibus” su La7 https:… - TitiCasati : RT @ivanscalfarotto: ?? Stiamo facendo ora quello che avremmo dovuto fare a Novembre. Su Conte nessun veto. Oggi ad “Omnibus” su La7 https:… - AdalucDe : RT @ivanscalfarotto: ?? Stiamo facendo ora quello che avremmo dovuto fare a Novembre. Su Conte nessun veto. Oggi ad “Omnibus” su La7 https:… - mauriziosantin : RT @ivanscalfarotto: ?? Stiamo facendo ora quello che avremmo dovuto fare a Novembre. Su Conte nessun veto. Oggi ad “Omnibus” su La7 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Scalfarotto Nessun

askanews

'C'è un racconto di un'Italia Viva divisa invece noi siamo compatti. Noi abbiamo espresso un metodo, prima i fatti poi i nomi' ha detto i parlamentare di Italia Viva a OmnibusNon c'ètipo di urgenza, ora apriremo una riflessione e guarderemo a tutte le opzioni che ...per il caso Fincantieri (così come il Centrodestra) e oggi il renzianissimo Ivana 'L'...La nostra sottoscrizione per promuovere una raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità. le ultime edizioni ...Alle ore 18,00 circa di ieri 28 febbraio, per la serie la crisi di governo più pazza del mondo, la delegazione di Italia Viva (I.V.) sale al Quirinale per l'incontro con il Presidente (...) ...