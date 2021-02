Sanremo 2021, Codacons scatenato sul caso Fedez: denunciata la RAI (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Codacons non si placa sul caso Fedez e la mancata squalifica da Sanremo 2021, e deposita una denuncia contro la RAI. Il Codacons non ci sta e a poche ore dalla mancata squalifica di Fedez da Sanremo 2021 deposita una denuncia contro la RAI, mantenendo così fede a quanto annunciato ieri. Che tra il rapper e il Codacons ogni incontro finisca in tribunale ormai è un dato di fatto, ma questa volta a farne le spese (nel vero senso della parola), se un giudice accogliesse il ricorso dell'associazione dei consumatori, potrebbe essere anche la RAI. Come si legge nel comunicato emanato oggi dal Codacons: "Il Codacons e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi depositano questa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilnon si placa sule la mancata squalifica da, e deposita una denuncia contro la RAI. Ilnon ci sta e a poche ore dalla mancata squalifica didadeposita una denuncia contro la RAI, mantenendo così fede a quanto annunciato ieri. Che tra il rapper e ilogni incontro finisca in tribunale ormai è un dato di fatto, ma questa volta a farne le spese (nel vero senso della parola), se un giudice accogliesse il ricorso dell'associazione dei consumatori, potrebbe essere anche la RAI. Come si legge nel comunicato emanato oggi dal: "Ile l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi depositano questa ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - MarioGuglielmi : Niente pubblico per il Festival di Sanremo e nessun programma collegata all’evento, la Rai ha inviato il protocollo… - Rivierapress24 : Niente pubblico per il Festival di Sanremo e nessun programma collegata all’evento, la Rai ha inviato il protocollo… -