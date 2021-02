Radja, Godin, Rugani, Duncan... Grandi nomi, basteranno per salvarsi? (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mercato del Cagliari si è chiuso col botto. Daniele Rugani, difensore di 26 anni, arriva in prestito dalla Juve, dopo mezza stagione trascorsa al Rennes in Francia dove ha giocato una sola partita. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mercato del Cagliari si è chiuso col botto. Daniele, difensore di 26 anni, arriva in prestito dalla Juve, dopo mezza stagione trascorsa al Rennes in Francia dove ha giocato una sola partita. ...

Gazzetta_it : #Cagliari grandi nomi: #Radja, #Godin, #Rugani, #Duncan. Basteranno per salvarsi? - scommesse_it : Cagliari grandi nomi: Radja, Godin, Rugani, Duncan. Basteranno per salvarsi? - Giuseppe_Boi : Giusta analisi di Velluzzi sulla @Gazzetta_it: un #calciomercato di figurine per il @CagliariCalcio. Speriamo basti… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Cagliari grandi nomi: #Radja, #Godin, #Rugani, #Duncan. Basteranno per salvarsi? - paoloigna1 : A figurine siamo messi bene ma per ora abbiamo raccolto più figuracce che punti. Ora speriamo di raccogliere di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Radja Godin Radja, Godin, Rugani, Duncan... Grandi nomi, basteranno per salvarsi?

Eusebio Di Francesco, 51 anni, allenatore del Cagliari (GETTY) Grandi nomi ? Il Cagliari ha preso Godin, ha richiamato Radja Nainggolan, ha voluto Duncan (già infortunato), ora ha ingaggiato Rugani ...

Beffa finale

... immediato il cambio campo per Djuricic che controlla a seguire, resiste alla carica di Godin, il tiro di destro è largo. CRAGNO DICE NO A DJURICIC, SI ACCENDE RADJA Al 36' su cross dalla sinistra di ...

Cagliari grandi nomi: Rugani, Godin, Nainggolan&Co. basteranno per salvarsi? La Gazzetta dello Sport Cagliari, stop al mercato. L’analisi della sessione invernale

Analizziamo la situazione del Cagliari alla conclusione del mercato invernale, tra arrivi, partenze e due possibilità ancora in piedi ARRIVI. Il Cagliari ha portato in dote all’allenatore Eusebio Di F ...

Formazioni titolari Serie A: come giocheranno le squadre dopo il mercato di gennaio

Sarà il campo a stabilire in che modo mercato di gennaio ha modificato le squadre di Serie A. Diverse formazioni titolari potrebbero essere modificate per gli innesti fatti nella sessione invernale e ...

Eusebio Di Francesco, 51 anni, allenatore del Cagliari (GETTY) Grandi nomi ? Il Cagliari ha preso, ha richiamatoNainggolan, ha voluto Duncan (già infortunato), ora ha ingaggiato Rugani ...... immediato il cambio campo per Djuricic che controlla a seguire, resiste alla carica di, il tiro di destro è largo. CRAGNO DICE NO A DJURICIC, SI ACCENDEAl 36' su cross dalla sinistra di ...Analizziamo la situazione del Cagliari alla conclusione del mercato invernale, tra arrivi, partenze e due possibilità ancora in piedi ARRIVI. Il Cagliari ha portato in dote all’allenatore Eusebio Di F ...Sarà il campo a stabilire in che modo mercato di gennaio ha modificato le squadre di Serie A. Diverse formazioni titolari potrebbero essere modificate per gli innesti fatti nella sessione invernale e ...