Pfizer, la presidente della Commissione Ue assicura : “Presto in arrivo 75 milioni di dosi in più” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il comprensibile smarrimento derivato dall’inaspettata – e comune – notizia relativa al ritardo con il quale (nonostante i precedenti accordi), le case farmaceutiche produttrici dei vaccini anti-Covid hanno comunicato le ‘gravi’ inadempienze, l’Europa è scesa i campo facendosi sentire. Pfizer: la Leyen: “Entro il 2021 distribuirà in Ue 600 mln di dosi” In particolare, come ha comunicato stamane la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, “Stiamo lavorando con le case farmaceutiche per assicurare che i vaccini arrivino agli europei. BionTech-Pfizer consegnerà 75 mln di dosi aggiuntive di vaccino anti-Covid nel secondo trimestre dell’anno, e fino a 600 mln di dosi in totale nel 2021”. Max L'articolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il comprensibile smarrimento derivato dall’inaspettata – e comune – notizia relativa al ritardo con il quale (nonostante i precedenti accordi), le case farmaceutiche produttrici dei vaccini anti-Covid hanno comunicato le ‘gravi’ inadempienze, l’Europa è scesa i campo facensentire.: la Leyen: “Entro il 2021 distribuirà in Ue 600 mln di” In particolare, come ha comunicato stamane laUe, Ursula von der Leyen, “Stiamo lavorando con le case farmaceutiche perre che i vaccini arrivino agli europei. BionTech-consegnerà 75 mln diaggiuntive di vaccino anti-Covid nel secondo trimestre dell’anno, e fino a 600 mln diin totale nel 2021”. Max L'articolo ...

