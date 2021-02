Per il marito di Mara Venier un compleanno triste, la conduttrice prova a consolarlo (Foto) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, oggi compie gli anni, un compleanno triste per lui così come per tante altre persone (Foto). Già ieri la conduttrice in diretta a Domenica In aveva annunciato che oggi avrebbe festeggiato il compleanno del marito, ma è proprio questo il punto: non si può festeggiare. L’ex produttore cinematografico non può avere accanto la sua famiglia, gli affetti più cari, figli e nipoti, ma anche gli amici. E’ amaro il suo post ma un attimo dopo sa che arriverà sua moglie a consolarlo. Infatti, Mara Venier è accanto a lui e dopo poco arriva il suo post, gli chiede di non essere triste, sono insieme, lei c’è sempre. QUANTI ANNI COMPIE IL ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nicola Carraro, ildi, oggi compie gli anni, unper lui così come per tante altre persone (). Già ieri lain diretta a Domenica In aveva annunciato che oggi avrebbe festeggiato ildel, ma è proprio questo il punto: non si può festeggiare. L’ex produttore cinematografico non può avere accanto la sua famiglia, gli affetti più cari, figli e nipoti, ma anche gli amici. E’ amaro il suo post ma un attimo dopo sa che arriverà sua moglie a. Infatti,è accanto a lui e dopo poco arriva il suo post, gli chiede di non essere, sono insieme, lei c’è sempre. QUANTI ANNI COMPIE IL ...

gennaromigliore : La polizia russa arresta Yulia #Navalny, moglie di Alexey, anche oggi in piazza pacificamente con tanti cittadini r… - caterinabalivo : ...perché in fondo l’amore vince sempre su tutto. Grazie Zia Mara per le belle emozioni ?? e fai tanti auguri a tuo… - somosamigosnena : RT @emsiae: Il secondo, quando Reyyan porge del pane alla madre di suo marito per offrirglielo, ma quest’ultima la guarda e anche senza dir… - somosamigosnena : RT @emsiae: Nell’episodio di ieri la recitazione di Ebru mi ha colpito soprattutto in questi due istanti. Il primo, quando Miran le chiede… - Gigithebeast1 : RT @NinettaOrlando: Sono super felice. Stasera mio marito mi ha detto di non aver mai mangiato un Branzino buono così!!!! Per aver la sicur… -