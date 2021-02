Palermo, torna in carcere l'uomo che aveva quasi ucciso Lidia Vivoli: avrebbe picchiato un'altra ex davanti alla figlioletta (Di lunedì 1 febbraio 2021) avrebbe picchiato l'ex compagna davanti alla figlia piccola. Ora Isidoro Ferrante è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini (Palermo) con l'accusa di lesioni. Secondo quanto hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021)l'ex compagnafiglia piccola. Ora Isidoro Ferrante è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini () con l'accusa di lesioni. Secondo quanto hanno ...

