Orgoglio, dignità e rabbia – Gattuso: ” Il veleno ti consuma” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Gattuso avvenute nel post partita. E’ tanta la rabbia che pervade il tecnico azzurro. Le parole di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni diavvenute nel post partita. E’ tanta lache pervade il tecnico azzurro. Le parole di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Orgoglio dignità Gattuso, l'orgoglio e il veleno

Il veleno non si compra al mercato con 10 euro ». Sono le parole di Gattuso dopo la sconfitta di Verona. Il veleno ce l'hai dentro, è una miscela di orgoglio, amor proprio, dignità e rabbia. Il veleno non può essere trattenuto, non a lungo: il veleno ti consuma . « Io prendo schiaffi a destra e a manca, vengo massacrato tutti i giorni. Sembra che ...

La poesia di Federico Salvatore per Maradona (VIDEO) anteprima24.it