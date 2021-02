Nessuna rivolta in moschea | islamici assolti

Wolf6627829814 : @CecchiniMc @PaoloGentiloni @riotta Allora ringrazia Dio che i governi italiani hanno governato bene perciò non hai… - faustoderossi68 : @cieloitalia_ Purtroppo non hanno nessuna intenzione di tornare alla normalità, continuano a prenderci in giro! L'… - manu_etoile : RT @Se23rex: Rivolta carcere Modena: Procuratore Generale Cassazione afferma che morte detenuti è dovuta a overdose, nessuna violenza https… - Mariann14387366 : RT @Se23rex: Rivolta carcere Modena: Procuratore Generale Cassazione afferma che morte detenuti è dovuta a overdose, nessuna violenza https… - Se23rex : Rivolta carcere Modena: Procuratore Generale Cassazione afferma che morte detenuti è dovuta a overdose, nessuna vio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna rivolta

Il Giorno

Macherio (Monza Brianza), 1 febbraio 2021 - Sei islamici, imputati per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per una presuntacontro i carabinieri, arrivati per un controllo nella moschea affollata per la preghiera la sera prima della fine del Ramadan, sono stati assolti dal Tribunale di Monza, su richiesta anche ......In Sardegna si insedia il Comitato tecnico - scientifico per il no In Sicilia sindaci in: ... che non ammettepossibilità di negoziazione, all'ipotesi di localizzare nell'Isola il sito ...Il pm: "Spaventati dall'intervento dei carabinieri. Non avevano alcuna intenzione di fare del male" Macherio (Monza Brianza), 1 febbraio 2021 - Sei islamici, imputati per le accuse di resistenza a pub ..."La questione mense scolastiche è un problema che, all'Argentario, ha assunto notevoli proporzioni", spiega Luigi Scotto ...