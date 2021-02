“Mio figlio è svenuto mentre Roberta si dava fuoco”. E ora gli inquirenti credono che Pietro è stato aiutato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il gip di Termini Imerese Pietro Morreale potrebbe aver contato su un complice per “occultare gli elementi di prova” dopo l’omicidio di Roberta Siragusa. Pietro Morreale potrebbe non aver agito da solo: il diciannovenne accusato dell’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa potrebbe aver avuto l’appoggio e la collaborazione di un complice nel compimento del delitto. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il gip di Termini ImereseMorreale potrebbe aver contato su un complice per “occultare gli elementi di prova” dopo l’omicidio diSiragusa.Morreale potrebbe non aver agito da solo: il diciannovenne accusato dell’omicidio della fidanzataSiragusa potrebbe aver avuto l’appoggio e la collaborazione di un complice nel compimento del delitto. L'articolo proviene da Leggilo.org.

