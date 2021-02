Maria De Filippi e Silvia Toffanin, quale è il legame familiare che nessuno conosce (Di lunedì 1 febbraio 2021) Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono in ottimi rapporti e questo è testimoniato dalla stima reciproca che le due donne provano e dal legame che va ben oltre il rapporto televisivo. Maria De Filippi, attualmente, conduce ben tre trasmissioni sulle reti Mediaset: Amici, C’è posta per te e Uomini e donne e Silvia Toffanin è la compagna, di tantissimo tempo, di PierSilvio Berlusconi che è azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. I due, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, hanno due figli, un bambino e una bambina e il loro rapporto va a gonfie vele. Il legame ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 1 febbraio 2021)Desono in ottimi rapporti e questo è testimoniato dalla stima reciproca che le due donne provano e dalche va ben oltre il rapporto televisivo.De, attualmente, conduce ben tre trasmissioni sulle reti Mediaset: Amici, C’è posta per te e Uomini e donne eè la compagna, di tantissimo tempo, di PierSilvio Berlusconi che è azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. I due,e Piersilvio Berlusconi, hanno due figli, un bambino e una bambina e il loro rapporto va a gonfie vele. Il...

