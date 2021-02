L’Ue e Confindustra blindano Gualtieri | il ministro dell’Economia non si tocca

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel giro serratissimo di proposte, ricatti e mercanteggiamenti che anima la crisi di governo, i nomi blindati in caso di nascita di un Conte ter non sono tanti. Anzi. A rischio, oltre allo stesso premier ancora in bilico, c’è anche ilRoberto, al centro del mirino innumerevoli volte negli ultimi mesi per la gestione deficitaria della crisi e del quale Matteo Renzi ha chiesto la rimozione. Se si vuole tornare a un esecutivo con Italia Viva protagonista, insomma, il Tesoro deve trovare un nuovo titolare. Riuscire a sollevare il precedente, però, è impresa tutt’altro che facile. Subito, infatti, si sono levati gli scudi a protezione dimagari non particolarmente abile nell’intercettare i bisogni delle famiglie italiane ormai disperate ma coccolato da ...